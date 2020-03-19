ريهام حجاج تكشف كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "لما كنا صغيرين"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام، على مقطع الفيديو قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"مستنيه المسلسل على نار" وأضاف الفنان مجدي كامل "بالتوفيق والنجاح أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اي القمر ده".



يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "كارمن"، الذي شاركت به خارج السباق الرمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة الفنانة ولاء الشريف ومحمد كيلاني وأحمد حلاوه وعمرو الشناوي.