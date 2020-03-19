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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 11:09 ص
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خضراوات وفاكهة
خضراوات وفاكهة
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة مسجلة نفس أسعار الأمس، علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 7 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 6 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 8 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 8 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو.

هذا وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ومن ناحيته نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أن الأسواق المصرية ستشهد حالة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، واختفاء الخضروات والفاكهة، نتيجة التخزين الذي اتجه له المواطنين المصريين كما اعتادوا في الأزمات التي تضرب البلاد.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن "الدنيا مستقرة ومفيش أي مؤشرات لارتفاع الأسعار وهي مستقرة، لأن موسم التصدير والاستيراد انتهى، ولو استمر انتشار فيروس الكورونا في التفشي كما يحدث سيكون هناك شيء جديد في الاسواق العالمية مما سيؤثر على السوق المصري أيضًا".

وأضافحسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأمور مستقرة وتشهد البلاد اكتفاء ذاتي في الخضروات والفواكه، لدرجة أننا نصدر منها، وفي الوقت الحالي نحن نصدر البطاطس والعنب، لكن إذا أغلقت الدول أبوابها ستشهد البلاد حالة عامة من الانخفاض في الأسعار بسبب ما سنواجهه.

وتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الارتفاع سيكون في أسعار اللحوم والدواجن، مرجعًا ذلك إلى أننا "نستورد البعض منها بشكل كبير، إلى جانب المعدات والأجهزة التي نستوردها من الصين، لكن لا زالت الأمور إلى الآن مستقرة.. أرجو من الناس عدم التفاعل مع الشائعات وأبرزها بشكل كبير لتثير الرعب داخل نفوس الناس بهذه الطريقة".
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