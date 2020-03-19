عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تهتم بكافة المصريين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه تم إقامة غرف عمليات بجميع المكاتب العمالية في الدول الخارجية ويتم متابعتها لحظة بلحظة لوجود تغير في الإصابات في الدول بين لحظة ولحظة.









وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المكتب العمالي في إيطاليا حاول قدر الإمكان في بعض المدن التي تم إغلاقها، توصيل المطهرات والأدوية وبعض المستلزمات للمصريين وغير المصريين.





وتابع أنه عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخفيض العمالة في قطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، تم الاجتماع لوضع آليات لتطبيق القرار داخل القطاع الخاص، ماعدا قطاع الصناعة سيكون له آليات توضع بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات؛ نظرًا للتشابه بين الصناعات المختلفة، وسيكون لكل صناعة إجراءات احترازية بشكل مناسب لها.





وتابع وزير القوى العاملة، أن القيادة السياسية مهتمة أن يكون هناك نظرة واهتمام بكافة طوائف الشعب، موضحًا أن الرئيس السيسي، حدد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهذا يؤكد أن الدولة تقف بجوار كافة المواطنين.





وأشار إلى أنه سيتم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة على مستوى جميع المحافظات 500 جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف هذه المنحة اعتبارًا من الأحد المقبل.





هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهناك خطة شاملة للدولة تتحرك فيها كافة الأجهزة والوزارات على المستوى المركزى في القاهرة أو في المحافظات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وكان قد أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



