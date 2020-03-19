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المجتمعات العمرانية: تعليق جلسات المزادات والقرعات العلنية للوقاية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت  تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.


وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم، وذلك ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من  فيروس كورونا المستجد.




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