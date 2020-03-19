أحمد سعد يطلق أغنية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

فاجىء الفنان أحمد سعد مستمعي راديو إينرجي، 92.1 بأغنية حصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الشاعر أحمد إبراهيم، كاشفاً عن طرحها قريباً.





وقال سعد خلال لقائه مع وائل منصور وسارة المنذر ببرنامج "عيشها بإنرجي"، أنه سيتواجد خلال شهر رمضان بأكثر من أغنية لمسلسل البرنس للنجم محمد رمضان والمخرج محد سامي.





وأكد إنه انتهى من أغاني الألبوم الجديد له بالتعاون مع شركة مزيكا، ومن المقرر سيطرحه قريباً.

خلال الحلقة تحدث عن مشواره وقال أن أول 10 سنوات من مشواره الفني كان يقدم أغاني حزينة، مضيفاً إنه لا يمانع من الاقتباس تعليقاً على نجاح "بنت الجيران"، كاشفاً: "أول لحن في حياتي، كانت اغنية "طب ليه" لراغب علامة بعد سنة ونص اكتشفت إنها كانت شبه من لحن لأغنية اصالة".





وتابع قائلا : "أكتر الأغاني اللي سمعتها وكان نفسي أغنيها "قلبك يا حول الله" للفنان بهاءسلطان، أنا شخص يبحب السينما جدًا وفي نجوم كتير عايز أشتغل معاهم.. لكن تركيزي الأكبر مع المزيكا".



