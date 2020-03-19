بسبب فيروس كورونا.. توقف تصوير مسلسل "الهيبة ٤" لـ تيم حسن

قرر الفنان تيم حسن،إيقاف تصوير المشاهد المتبقية من الجزء الرابع والأخير من مسلسل "الهيبة"، الذي كان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ولاسيما مع انتشار أكثر من حالة في لبنان والتي يتم تصوير أغلب المشاهد فيها.



واتفق الفنان تيم حسن مع المخرج سامر البرقاوي على تأجيل التصوير لمدة أسبوعين، ويتم استئناف التصوير بالمشاهدة الخارجية من العمل بسوريا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل.



يشار أن مسلسل "الهيبة"،من إخراج سامر البرقاوي، وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة،

بطولة تيم حسن، ديما قندلقت، عادل كرم، منى واصف،أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني.



وفي سياق آخر، يشارك تيم حسن في مسلسل "العميد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسم السلكا، ﺗﺄﻟﻴﻒ مايا حلبي،باسم السلكا،بطولة كاريس بشار،بديع أبو شقرا،رودني حداد ، أنجو ريحان،دارينا الجندي.