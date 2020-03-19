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حكم قراءة سورة الملك بين أذان وإقامة صلاة العشاء

الخميس 19/مارس/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه "هل يجوز قراءة سورة الملك بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

قال الدكتور محمود شلبى، أمين لفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان قراءة ما تيسر من كتاب الله الحكم فى أى وقت، وعلى هذا فيجوز قراءة سورة الملك حسبما جاءت فى السؤال بين أذان العشاء والإقامة ، ولا يوجد ما يمنع شرعاً من فعل هذا.

وسورة الملك من السور المنجّية من عذاب القبر والمانعة عنه، وهي سور مكيّة، وترتيبها 67، وعددُ آياتها 30، وهي السورة الأولى من جزء تبارك الجزءِ التاسع والعشرين.
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الكلمات المفتاحية

صلاة العشاء سورة الملك القران الصلوات الخمس الاقامة والاذان

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