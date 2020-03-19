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لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. "التعليم" تزف بشرى سارة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:56 ص
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وزير التعليم
وزير التعليم
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاث برامج (الابتدائي، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، واحدة من مجموع 13 مدرسة حكومية دولية بمحافظات الجمهورية حرصت الوزارة من خلالها على تقديم خدمة تعليمية دولية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2014، تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

وبدوره أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن هذه المدارس تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية.

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 20142015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 20142015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 20182019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي الدكتور طارق شوقي التعليم التربية والتعليم

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