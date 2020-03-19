هيدي كرم تخطف الأنظار بصور من طفولتها مع شقيقتها

احتلفت الفنانة هيدي كرم، بعيد ميلاد شقيقتها، من خلال نشر مجموعة صور لها مع شقيقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هيدي، على الصور قائلة:"عيد ميلاد سعيد لاختي الصغيرة الحلوة عسى أن يكون كل ما تتمناه وتستحقه حقيقة عسى ان تعيش في سلام وفرح كل يوم من حياتك عسى أن تصل دائمًا إلي أهدافك بارك الله فيكي حبيبتي وبارك في خبك أحبك إلي ما لا نهاية يا احلى واحده جابوها برج الحوت".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"العمر كله يارب كل سنة وهي بألف صحة" وأضاف آخر"تبارك الرحمن اي الجمال ده".



يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة 18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنان حسن الرداد وشيماء سيف وسلوى خطاب.