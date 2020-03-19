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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:50 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.76% رابحا 78.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4521.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.42% رابحاً 112.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4777.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 4.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4018.88 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.03%، رابحا 1.220 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.95 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 90.4 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون دينار كويتى عبر 6224 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.
 
وجاء سهم "شركة التسهيلات التجارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت ،  بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 9.99%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة الصلبوخ التجارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.75% ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 8.64%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 4.90%.
 


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