وقف إصدار التأشيرات في سلطنة عمان بسبب كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكتبت الشرطة العمانية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيها: "تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها"​​​.

وأشارت الشرطة العمانية، إلى أنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات في الدوائر الحكومية في البلاد بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.

وكان عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان، قد بلغ 13 حالة من ضمن 39 إصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.