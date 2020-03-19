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إنبي يرد على توقيع أسامة جلال للأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 10:50 ص
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أسامة جلال
أسامة جلال
محمد الصو
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كشف عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن حقيقة توقيع أسامه جلال مدافع الفريق للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مدير الكرة بالفريق البترولي، كل ما يتردد في هذا الشأن، موضحًا أن اللاعب لديه عقد ساري مع الفريق ولا يملك التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.

وتابع: "وسائل الإعلام تحاول أن تقدم وجبة دسمة للقارئ ولكن كل هذا ليس صحيح، ولن أسير وراء كل لاعب لمراقبته، ومع ذلك الأهلي لم يطلب حتى الآن التعاقد مع جلال بصفة رسمية".

واختتم: "محمد شريف ليس لاعب نمتلكه، بالتأكيد نتمنى استمراره ولكننا لانملك القرار لأننا تعاقدنا معه على سبيل الإعارة، والأهلي هو من يمتلكه".

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انبي الاهلي اسامة جلال اخبار الاهلي اليوم

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