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ليفربول يحدد سعر بيع مدافعه

الخميس 19/مارس/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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بات الدولي الكرواتي ديان لوفرين، قاب قوسين أو أدنى من مغادرة فريق ليفربول الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقريرها اليوم، أن نادي ليفربول حدد مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني كشرط أساسي للإستغناء عن خدمات لوفرين.


وأضافت الصحيفة، أن ناديي توتنهام وأرسنال الإنجليزيين هما أبرز المهتمين بضمه في الوقت الحالي.


وبات لوفرين خياراً رابعاً في مركز قلب الدفاع بالنسبة للمدرب الألماني يورجن كلوب، بعد الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جوميز والكاميروني جويل ماتيب.


ويرتبط لوفرين بعقد يمتد حتى صيف عام 2021 من ليفربول، وكان اللاعب على وشك الإنضمام لفريق روما الإيطالي في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل، وتحول الجيالوروسي لمدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج.

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