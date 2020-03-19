نسرين طافش تواجه الكورونا بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة التصوير جديدة، ونشر مجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين، خلال الصور برفقة قطها مرتدية"روب شتوي باللون اللبني وونضارة وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت طافش، على الصور قائلة:"لم يحن الوقت لتبطئ تشويش اقاع حياتك وضبط ايقاعك الخاص بأن تعود الى نفسك قليلا استمتع في بيتك سواء كنت مع عائلتك او لوحدك".



وتابعت:"اليكم افكار ممتعة في البيت قراءة كتاب بيدفي القلب متابعة افلام ملهمة او مضحكة رياضة منزلية في الاف الفيديوهات باليوتيوب يوجا بيلاتس او زومبا طبخ اي لعبة ممتعة بتناسبك رسم رقص".



وأضافت:"ممكن يكون هاد انسب وقت لتعمل خلوة او صوم للرحمان صوم عن الكلام تأمل ملاحظة الحيوانات الاليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان وما تطلعو الا للضرورة تضلو بخير يا رب".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني واسلام جمال وميرهان حسين وتامر شلتوت وحنان سليمان، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.