إداري الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة السوبر

كشف أحمد زاهر إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تسببت في إيقافه مع إمام عاشور لاعب الأبيض ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر لنهاية الموسم.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الزمالك": "بعد نهاية المباراة ركضت فرحًا بالفوز داخل الملعب، ولمحت عبد الله جمعة يركض في اتجاه جماهير الأهلي".

وتابع: "جمعة ركض في اتجاه جماهير الأهلي ولم يفعل شيئًا آخر، وكان على وشك العودة للملعب وانتهاء الموضوع، وذهب له كهربا وبدأ في الاشتباك معه، وحاولت مع أشرف بن شرقي تهدئة لاعب الأحمر".

وأكمل: "كهربا تجاهلنا وذهب لضرب عبد الله جمعة، فدفعته محاولًا فض الاشتباك بينهما، ولكن في تلك اللحظة كان كل لاعبي الأهلي حولي أنا وعبد الله، وبدأوا في الاشتباك معي وعلى رأسهم وليد سليمان".

وأضاف: "لذلك تدخل إمام عاشور وضرب وليد سليمان بهذا العنف كما أظهرت الكاميرات".

واختتم: "وحدثت أشياء لم تُرى كضرب حسين الشحات لاعب الأهلي للاعبنا محمد عبد الغني، ولم يتحدث أحدث".