Advertisements
Advertisements
Advertisements

إداري الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة السوبر

الخميس 19/مارس/2020 - 10:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

كشف أحمد زاهر إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تسببت في إيقافه مع إمام عاشور لاعب الأبيض ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر لنهاية الموسم.

 

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الزمالك": "بعد نهاية المباراة ركضت فرحًا بالفوز داخل الملعب، ولمحت عبد الله جمعة يركض في اتجاه جماهير الأهلي".

 

وتابع: "جمعة ركض في اتجاه جماهير الأهلي ولم يفعل شيئًا آخر، وكان على وشك العودة للملعب وانتهاء الموضوع، وذهب له كهربا وبدأ في الاشتباك معه، وحاولت مع أشرف بن شرقي تهدئة لاعب الأحمر".

 

وأكمل: "كهربا تجاهلنا وذهب لضرب عبد الله جمعة، فدفعته محاولًا فض الاشتباك بينهما، ولكن في تلك اللحظة كان كل لاعبي الأهلي حولي أنا وعبد الله، وبدأوا في الاشتباك معي وعلى رأسهم وليد سليمان".

 

وأضاف: "لذلك تدخل إمام عاشور وضرب وليد سليمان بهذا العنف كما أظهرت الكاميرات".

 

واختتم: "وحدثت أشياء لم تُرى كضرب حسين الشحات لاعب الأهلي للاعبنا محمد عبد الغني، ولم يتحدث أحدث".

Advertisements

أخبار تهمك

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ ساعتين

نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق

منذ ساعة الا ربع

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status