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ارتفاع المؤشر السعودى بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.08%

الخميس 19/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.08% رابحا 66.21 نقطة ليصل إلى مستوى 6221.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.55% خاسرا 33.23 نقطة ليصل إلى مستوى 6010.54 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 55.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفع 109 سهما، فيما تراجع 60 سهما. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.15%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.01%.
 
فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%.
 
وجاء سهم "العربى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6.61%، ثم سهم جزيرة تكافل بنسبة 5.75%، ثم سهم الوطنية بنسبة 5.33%، فيما جاء سهم "لازوردى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.70%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الأهلى ريت 1" بنسبة 2.31%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن آندرو قولد قد استقال من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة، وكرئيس للجنة المراجعة التابعة للمجلس، لأسباب شخصية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن آندرو قولد كان عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية، كما كان يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في دورتها الحالية.
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