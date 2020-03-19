ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، تسجيل90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.

وأكدت السلطات الصحية في إسرائيل، ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن 5 من المرضى في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.