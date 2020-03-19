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المصري يتخذ قرار ضد الخماسي الأجنبي بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، سفر خماسي الفريق الأول لكرة القدم، إلى بلادهم خلال فترة التوقف الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحاول الخماسي الأجنبي سعيدو سنبوري ،وإيزى إيميكا، وأوستن أموتو، وشيخ موكورو، ومفتاح طقطق، بالإضافة للفلسطيني المصري محمود وادي، السفر إلى بلادهم خلال الساعات الماضية إلا أن الجهاز الفني ومجلس الإدارة رفضوا تمامًا مغادرة اللاعبين البلاد.

وكان المصري البورسعيدي، خرج مؤخرًا من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، بعدما تلقى هزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين، في دور الثمانية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بالوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء بمنع التجمعات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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