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بيل جيتس: اختبار فيروس كورونا في الولايات المتحدة غير منظمه

الخميس 19/مارس/2020 - 10:12 ص
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بيل جيتس
بيل جيتس
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اجرى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة مؤسسة بيل وميليندا غيتس، جلسة نقاشية على موقع Reddit أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكثرهم استخداما في الولايات المتحدة الأمريكية، حول جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19. وخلال الجلسة ، شدد على الحاجة إلى "إغلاق" وعدم وجود اختبارات مكثفة في الولايات المتحدة.

قال جيتس إن مركز السيطرة على الأمراض يحتاج إلى بوابة مركزية تتيح للناس نشر أعراضهم واختبارها في غضون 24 ساعة إذا لزم الأمر.

وأضاف، نحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الاختبار وتوسيع نطاقه من خلال وجود موقع على شبكة الإنترنت CDC يذهب إليه الناس ويدخلون وضعهم. 

وأكد على أنه يجب اختبار الحالات ذات الأولوية في غضون 24 ساعة، وهذا ممكن جدا لأن العديد من البلدان قد فعلت ذلك، وينبغي أن تكون للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولوية، بالإضافة للمسنين. 

وأوضح، سنكون قادرين على اللحاق الطلب على اختبار في غضون أسابيع قليلة من الحصول على النظام في مكان، بدون النظام لا نعرف ما هو مفقود.

وأكمل أن الاختبارات في البلاد ليست منظمة بعد، ونأمل أن يعالج البيت الأبيض هذا الوضع قريبًا.

كما أصر جيتس على أن "عمليات الإغلاق" مهمة للغاية، وقد حققت الدول الأخرى نجاحًا من خلال تنفيذها بشكل فعال. 

وفي افتتاح حديثه عن تطوير النماذج التي يمكن أن تساعد في عملية إبطاء انتشار هذا المرض، قال إن تجربة وطريقة معالجة تفشي المرض في الصين هي "البيانات الأكثر أهمية لدينا".

مع تجاوز حالات الإصابة بفيروسات التاجية الإيجابية في الولايات المتحدة علامة 9000، فإن المزيد والمزيد من الناس يعربون عن قلقهم إزاء رد الحكومة على الموقف. 

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة Verily، وهي شركة تابعة لـ Alphabet، بوابة لاختبار فيروس كورونا مجانًا لمقاطعتين في كاليفورنيا فقط.

وسعى البيت الأبيض أيضًا للحصول على مساعدة من خبراء الذكاء الاصطناعي، من خلال مطالبتهم بدراسة أكثر من 29000 ورقة بحثية عن فيروسات التاجية للحصول على إجابات لبعض الأسئلة الرئيسية. 

وتجري الحكومة أيضًا محادثات مع شركات التكنولوجيا ربما تستخدم بيانات الموقع من هواتفك للسيطرة على تفشي المرض.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت مؤسسة غيتس بتقديم 125 مليون دولار لتحديد العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجدـ COVID-19، كما دخلت في شراكة مع أمازون لتقديم مجموعات اختبار فيروسات التاجية إلى المنازل في سياتل.

كما تحدث غيتس، حول تطوير لقاحات محتملة، وكيف يمكن أن يؤثر الوباء على الاقتصاد. 
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