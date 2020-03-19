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تفاصيل شخصية آسر ياسين في مسلسل "بـ 100 وش"

الخميس 19/مارس/2020 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم الفنان آسر ياسين حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "ب 100 وش" ، ويجسد خلال الأحداث دور "نصاب"، يتنكر في أكثر من شخصية، أبرزها شخصية "الضابط" ، وأثناء قيامه بإحدى عمليات النصب، يتقابل مع "سكر" التي تجسد دورها نيللي كريم، ويتعاونان سويًا في اجراء عمليات النصب، وتتوالى الأحداث.

وتجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور فتاة تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، ولكنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها، وذلك بمساعدة الفنان آسر ياسين.

يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم،مصطفى منصور، آسر ياسين،لؤي عمران،علا رشدي، شريف دسوقي،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي، إنتاج سينرجي.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو بطولة منة شلبي،نور محمود، سوسن بدر،وهو من إخراج محمد شاكر خضير.
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