لطيفة تطالب جمهورها بالتزام المنزل للوقاية من فيروس كورونا

شاركت الفنانة لطيفة التونسية، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وظهرت لطيفةن خلال الفيديو "بالكمامة" وتقول:"علشان صحتك علشان بيتك علشان اهلك علشان ولادك خليك في البيت واحمي نفسك وربنا يزيح الغمه أن شاءالله".



وعلقت التونسية، على مقطع الفيديو قائلة:"خليك في البيت احمي نفسك".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يحميكي لطوف انتي والست الوالده" وأضاف آخر"ملكة يا لطوف"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربي يحفظ الجميع".







يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، أغنية "ملكة بيك"، الذي طرحتها منذ ساعات على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، والأغنية من كلمات وألحان مونتي.



