"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الأجواء الشتوية مازالت مستمرة، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية حتى لا نُصاب بنزلات البرد.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن بداية فصل الربيع يكون فيه نسمات من برد الشتاء، موضحًا أن فصل الربيع سوف يبدأ السبت المقبل، ولكن علينا أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية لحين اشعار أخر من الهيئة العامة للأرصاد؛ لكون فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة، مطالبًا المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل مستمر للتعرف على نوعية الملابس التي يرتدوها.



ونوه أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد قطرات خفيفة للقاهرة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، محذرًا كمن الشبورة على الطرق وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، جاء كالآتي:



القاهرة الكبرى

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة أحيانًا.



الوجه البحري

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.



شمال الصعيد

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



جنوب الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



