دومنيك حوراني تواجه الكورونا بالرقص خلال الحجر المنزلي

شاركت الفنانة دومنيك جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو من داخل منزلها وترقص على انغام أغنية لبنانية.



وعلقت دومنيك، على مقطع الفيديو قائلة:"شو عاملين بالبيت؟انا بختار اعمل رياضة ورقص ويوغا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسل انتي" وأضاف آخر"قمر كتير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منوره".



يذكر أن آخر أعمال دومنيك حوراني، مسلسل "سرايا حمدين"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من نجوم الوطن العربي من ضمنهم الفنانة نيرمين ماهر ومحمد ثروت وراندا البحيري، والمسلسل من إنتاج ياسر سليم.