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"يتقال" أغنية جديدة لـ مدحت صالح من توزيع أحمد وجيه

الخميس 19/مارس/2020 - 10:02 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يتعاون الفنان مدحت صالح فى ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقي أحمد وجيه في أغنية تحمل اسم "يتقال"،وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يويتوب".

وفي سياق آخر طرح مدحت صالح مؤخرًا فيديو كليب يحمل اسم "خليك جامد"وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز.

كما أهدى الفنان مدحت صالح أغنية "عايش وحدك"للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية تحمل اسم "تعرفي تسكتي"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفى جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح مؤخرًا عبر موقع "يوتيوب".
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