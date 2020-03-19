الصحة الكويتية تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ودعت وزارة الصحة الكويتية، جميع المواطنين للبقاء في المنازل وعدم مخالطة الآخرين، بعد تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 142.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق شفاء 3 حالات جديدة، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.