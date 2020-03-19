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نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق

الخميس 19/مارس/2020 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن أيمن أشرف، مدافع الأهلي، عن تمديد عقده مع القلعة الحمراء لموسم إضافي مع المارد الأحمر.

 

وقال أشرف عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقدي مع الأهلي 3 مواسم، وجلست مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقمت بتمديده موسمًا إضافيًا".

 

وتابع: "عقدي مع الأهلي أبدي ولا أنظر لأي عقود بيني وبين الأحمر، وأنا ابن من أبناء النادي".

 

وأكمل: "هناك لاعبون ذهبوا لأندية أخرى وندموا بعد الرحيل عن الأهلي، ودكة بدلاء الأحمر أفضل من المشاركة مع أي نادي أخر".

 

وأتم: "النادي الأهلي كبير وإدارته محترمة ولديه جهاز فني على أعلى مستوى، وشرف لأي لاعب أن يكون متواجدًا في القلعة الحمراء".

 

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