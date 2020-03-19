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نجم الأهلي يعلن تمديد عقده مع الفريق
الخميس 19/مارس/2020 - 09:57 ص
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الفجر الرياضي
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أعلن أيمن أشرف، مدافع الأهلي، عن تمديد
عقده مع القلعة الحمراء لموسم إضافي مع المارد الأحمر.
وقال أشرف عبر برنامج "نمبر وان"
على قناة "النهار": "عقدي مع الأهلي 3 مواسم، وجلست مع سيد عبد الحفيظ
مدير الكرة وقمت بتمديده موسمًا إضافيًا".
وتابع: "عقدي مع الأهلي أبدي ولا أنظر
لأي عقود بيني وبين الأحمر، وأنا ابن من أبناء النادي".
وأكمل: "هناك لاعبون ذهبوا لأندية
أخرى وندموا بعد الرحيل عن الأهلي، ودكة بدلاء الأحمر أفضل من المشاركة مع أي نادي
أخر".
وأتم: "النادي الأهلي كبير وإدارته
محترمة ولديه جهاز فني على أعلى مستوى، وشرف لأي لاعب أن يكون متواجدًا في القلعة الحمراء".
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