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"المالية": بدء صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة ٢٤ مارس الحالي

الخميس 19/مارس/2020 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة فى المواعيد المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلى اعتبارًا من يوم ٢٤ مارس الحالى، موضحًا أنه تم التنبيه على مديرى الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكترونى فى موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم ٢٤ مارس الحالى.


أهاب الوزير، بالعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، بحيث يقومون بتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، بما يحافظ على صحتهم.
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