إيطاليا تمدد إجراءات العزل لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، عن تمديد إجراءات العزل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لقناة العربية.

وسجلت وزارة الصحة الصينية، 475 من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة.

وقد أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي، أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد زاد نحو 345 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 16%، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.

وذكرت السلطات الإيطالية، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6%، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير، وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس.