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أحمد شيبة يتحدى الكورونا بثلاث أغاني وفيديو كليب

الخميس 19/مارس/2020 - 09:44 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يمر المطرب الشعبى أحمد شيبة الأيام الحالية بحالة من النشاط الفني، على الرغم من الظروف التى تشهدها البلاد حاليًا ، حيث انتهى من تسجيل ثلاث دويتوهات جديدة وفيديو كليب، الديو الأول مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، ولكنه لم يكشف عن اسم الأغنية، ومن المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

كما يتعاون أحمد شيبة في ديو غنائي آخر مع الفنان أحمد حاتم يحمل اسم "موتور قلبي"، وهو من كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد علي،توزيع موسيقي أسامة الهندى، وتسجيل وميكس وماستر أمير ناثان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

و يقدم أحمد شيبة دويتو ثالث مع مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، ونشر "شيبة" صورة تجمعه بهم من خلال حسابه الشخصي على" إنستجرام" ، وعلق على الصورة قائلًا: " انتظروني فى الجديد قريبًا" .

كما انتهى أحمد شيبه من تسجيل كليبه الجديد "شاب عجوز"، و الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج،توزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا، هندسة صوت أحمد جوده، ومن إخراج محمد حجازى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي أحمد شيبة غنائه تتر مسلسل"الأخ الكبير" للفنان محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل ، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

مسلسل "الأخ الكبير" من تأليف أحمد عبد الفتاح،إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج سينرجي، وبطولة محمد رجب،دينا فؤاد،آيتن عامر، محمود حجازي،عبير صبري،محمد عز،إيهاب فهمي،هبة مجدي،رندا البحيري،أحمد حلاوة،هاجر أحمد، أشرف زكي،حمادة بركات،هبة مجدي،دينا فؤاد.
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