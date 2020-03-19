Advertisements
Advertisements
Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: أمراض الوطن " والروشته العاطلة" !!

الخميس 19/مارس/2020 - 09:42 ص
Advertisements
Advertisements

 

من يتأمل الحياه السياسية في مصر يجد العجب !! فنحن نعلم جميعاً كنخب في المجتمع ، وكمؤسسات دستورية ، وتجمعات أهلية ومدنية ، وأيضاً جامعاتنا المصرية ( المتواضعه حالياً ) ، المجمتع في مصر كله يعلم بأن مصر في أشد الإحتياج لنهضة في شتي مجالات الحياه !!

نحن في أشد الإحتياج لنهضة في منظومة التعليم الجامعي وما قبله ، وفي منظومة البحث العلمي ( كنواه للتقدم ) !!

نحن في أشد الإحتياج لوضع نظام للدعم المباشر الذي يستنزف حوالي 80% من موازنة الدولة ، ونعلم جميعاً بأن هذا الدعم لا يوجه لمستحقيه ، بل ( يوزع كالدم بين القبائل ) ، ولا يوجد حتي آلان نظام نستطيع أن نستخدمه لتوجيه هذا الدعم بكفائه لطبقات بعينها في المجتمع هي في أشد الإحتياج لمضاعفة ما تحصل عليه من دعم مباشر .

 نحن نعلم جميعاً بأننا أمام أزمة خطيره جداً وهي بطاله تصل حسب المعلن حكومياً إلي أكثر من 10 % ونسمع من المراكز البحثية المستقله بأنها تزيد عن 25 % ومع ذلك فإن الإستثمارات المباشرة في البلاد لم تصل بعد إلي أكثر من 5 % من الناتج الإجمالي المحلي ، ونحن في إحتياج لرفع هذه النسبة إلي 24 % حتي نستطيع توفير مليون فرصة عمل في العام الواحد !! كما جاء فى أكثر من حديث للرئيس "عبد الفتاح السيسى" !!

 

 

نحن نعلم جميعاً بأن إدارة الأصول المملوكة للدولة وليست الأصول المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام ( 153 شركة ) ، هذه الأصول التي تتعدد المسئولية عنها في وزارات "البتروال والكهرباء والإسكان والإعلام والأوقاف ، والصحة والري والموارد المائية والزراعة ، والنقل "كل هذه الوزرات لديها أصول مملوكة للدوله ، لا نعلم كيفية إدارتها ، ولا نعلم الجدوي الإقتصادية لها .

وهناك هيئات إقتصادية تابعة للوزارات في حكم ( العزب التي ليس لها صاحب ) وقد سمعنا وشاهدنا الملاحظات الشديدة الخطورة التي يعلنها الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس النواب مره كل عام ، والتي يعلن فيها بصراحة وشفافية كامله عن خطورة التسيب فى إدارة الأصول المملوكة للدولة .

 نحن نعلم جميعاً بأننا مهددون بأن نصاب بسكته دماغية في شوارع العاصمة حيث تصلبت شرايين الوطن ، بعد أن أهملنا تطبيق القانون ، وتركنا كل ( من هب ودب ) يجري في الشارع المصري (توك توك و عربات كارو قوة ثلاث حمير) , بجانب مقطورات طائشة خلف جرارات النقل ، وميكروباصات يقودها مخمورين وخارجين عن القانون،  بجانب السيارات ( المكهنه ) والتي نفذت صلاحية سيرها وتعدت عمرها  الإفتراضي إختلط ( الحابل بالنابل ) في الشارع المصري .

نحن أمام روشته واضحة لأمراض المجتمع ونحن في أشد الإحتياج لتناول الدواء أو إجراء جراحات عاجله حتي لايموت  جسد الوطن !! 

Advertisements

أخبار تهمك

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعة و نصف

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ أقل من ساعتين

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعة و 25 دقيقة

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status