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لأول مرة.. مدينة ووهان الصينية لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:31 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى.

 

ولم تسجل السلطات الصحية الصينية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير، لكنّها سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

 

وقد أحصت لجنة الصحة الوطنية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد. وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

 

وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعًا قياسيًا ومعظمها في العاصمة بكين، وفي إقليم هوبي بوسط الصين، سُجلت 8 وفيات جديدة ومن بينها 6 حالات وفاة في ووهان عاصمة الإقليم.

 

وكشفت حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، بلغ حصيلة الوفيات بـفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش من مساء الأربعاء 8784 وفاة.

 

وسجّلت 150 دولة ومنطقة، أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في منذ بداية تفشي الوباء، غير أنّ هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط، نقلًا عن موقع قناة العربية.

 

 

 

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