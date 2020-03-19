مبادرة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة

نظم مجلس مدينة الغردقة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر ومباحث التموين وشرطة المرافق، بالتعاون مع عددًا من تجار الجملة بسوق الخضار بمدينة الغردقة مبادرة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.





وأطلقت فعاليات المبادرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تحت إشراف مجلس المدينة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين.





وقال أحمد الدقاق، رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر: إننا مستمرون في مراقبة الأسواق والأسعار، ولن نسمح لأحد المساس بقود الشعب المصري.





وأضاف رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات إلى "لفجر"، أن الأسعار داخل المبادرة أقل بكثير من أسعار المحلات.





وأوضح رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع المشاركين في المبادرة على أن يكون البيع بالتجزئة بسعر الجملة.