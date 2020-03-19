عادات يومية افعليها لعلاج غثيان الحمل

الغثيان هو شعور يتعرض له معظم النساء في فترة الحمل، ولكن ببعض الحلول البسيطة، يمكنك التخفيف من حدة غثيان الحمل وتقللي من شعورك به، ببعض العادات اليومية البسيطة التي عليك فعلها.





- تناولي الفطور في السرير قبل النهوض لأن المشي في المنزل يعطي المرأة الحامل شعورا بالغثيان.





- تناولي القليل من الأطعمة المملحة، لأنها تساعد في كبح الشعور بالغثيان، كما أنها تحبس القليل من الماء في الجسم، ما يبقيك رطبة.





- تناولي فيتامينات الحمل قبل النوم لكي تقللي من أثرها في الشعور بالغثيان خلال ساعات النهار.





- حاولي تناول الطعام وأنتِ تتحدثين مع زوجك أو مع إحدى صديقاتك أو أحد أقاربك، حتى يشغلك الحديث عن الشعور بالغثيان، وبالتالي قد تنهين وجبتك كاملة دون مشكلة.





- تناولي الكثير من البروتين لأن الوجبات الغنية بالبروتين، تقلل الشعور بالغثيان.





- اشربي شوربة الدجاج، قد تساعدك شوربة الدجاج في تخطي الشعور بالغثيان أو الرغبة في القيء.