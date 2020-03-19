مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا.. ويحدد سعره

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد قرر التخلي عن خدمات نجم وسطه الفرنسي بول بوجبا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة صن، أن إدارة النادي الإنجليزي قررت إنهاء رحلة بوجبا مع الفريق في الصيف، مع الإستماع لعروض لبيعه، لن تقل عن 100 مليون جينه إسترليني.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق حول اقتراب تمديد تعاقد بوجبا لعام إضافي، لتحقيق أكبر عائد من بيعه في الصيف.

إلا أن ديلي ميل نفت حتى الآن التوصل لقرار حول تمديد تعاقد اللاعب ، والذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان اللاعب على مقربة من ريال مدريد في الصيف الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد لم يتنازل عن بيعه بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

وتأثرت مسيرة بوجبا بشكل كبير بسبب الإصابات، حيث لم يخض سوى لقائين فقط، منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويعاني بوجبا الآن من كسر في الكاحل، وكان على وشك العودة، لولا إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب كارثة كورونا.