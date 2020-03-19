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التنظيف أثناء فترة الحمل.. تحذيرات ونصائح عليك اتباعها

الخميس 19/مارس/2020 - 09:23 ص
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بوابة الفجر
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يمكنك تنظيف منزلك والحفاظ عليه نظيفا وجميلا، ولكن يمكنك أيضا الحفاظ على سلامة مولودك القادم، لذا عليك عزيزتي الحامل تنظيف منزلك أثناء فترة الحمل بمجموعة من النصائح والتحذيرات إلقي نظرة عليها لمساعدتك وحفاظا على جنينك قبل بداية عملية التنظيف:

اقرأي العلامات التحذيرية جيدا
انتبهي جيداً للعلامات التحذيرية على عبوات المنظفات المختلفة، فإذا وجدت علامة "سام" فعليكِ تجنبها تماماً، لأن مناعة الحامل تكون ضعيفة وبالتالي أي شيء يمكن أن يؤثر فيها بسهولة ويسبب التهيج أو الحساسية لجلدك، عينينك، صدرك وجنينك.

افتحي النوافذ
عند استخدامطك للمنظفات افتحي النوافذ لتجديد الهواء لكي لا تؤثر المنظفات عليك.

ارتدي القفازات
من المهم جدا ارتداء القفازات أثناء التنظيف، لأن جلدك أثناء الحمل يكون أكثر حساسية، ومن الممكن أن يتأثر بسهولة بمواد التبييض والمنظفات المختلفة.
 
لا ترهقي نفسك
لا داعي عزيزتي لإرهاق نفسك بل استغلي فترة حملك للحصول على بعض الراحة ففي السنوات القادمة ستقومين بأعمال تنظيف كثيرة.

لا تحركي الأثاث
انتبهي جيداً واعطي لقدراتك الخاصة بعض الراحة، لأن هرمونات الحمل تجعل أنسجة جسمك وأربطتك المختلفة أكثر ليونة وأكثر عرضة للإصابة عن ذي قبل، لذا عليكِ الانتباه جيداً طوال فترة الحمل وليس فقط في الشهور الأولى.
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مواد سامة فترة الحمل الطفل الصغير الجنين التنظيف اثناء الحمل الامهات الاطفال

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