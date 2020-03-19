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سعر الذهب اليوم الخميس 19-3-2020 في السوق المحلي

الخميس 19/مارس/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الذهب في مصر

استقر سعر الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن فقد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بضغط من تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 753.36 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 659.20  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر565.03 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية اليوم 

تراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنحو 3.1 بالمائة إلى 1477.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 1492.95 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1546 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.

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