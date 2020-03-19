Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديزني تؤجل طرح "بلاك ويدو" بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:22 ص
Advertisements
وكالات
Advertisements

قالت شركة والت ديزني في بيان، يوم الثلاثاء، إنها ستؤجل طرح فيلم "بلاك ويدو" بسبب تفشي فيروس كورونا، في ظل إغلاق دور العرض السينمائي وتوجيه النصائح للناس بتجنب التجمعات.

والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة والإثارة، من بطولة الممثلة سكارليت جوهانسون، وكان من المفترض أن يفتتح موسم الصيف السينمائي، ويبدأ عرضه في صالات السينما في أول مايو، ولم تعلن ديزني موعداً جديداً لطرح الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم مارفل للأبطال الخارقين ضمن سلسلة أفلام أفنجرز.

كانت الشركة، قد أعلنت أنها سترجئ أيضاً، طرح فيلمي "ذا برسونال هيستوريز أوف ديفيد كوبرفيلد" و"ذا وومان إين ذا ويندو" بعد أن كان من المقرر طرحهما في مايو.

وتراجعت الشركة أيضاً، عن طرح فيلم "مولان" وفيلمين آخرين في ضوء تفشي وباء كورونا على مستوى العالم>

Advertisements

أخبار تهمك

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعة و 24 دقيقة

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ 34 دقيقة

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status