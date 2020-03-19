مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

حرص سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، على الرد بشأن الأنباء التي ترددت بشأن إصابة ثنائي الفريق محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا.

وقال سعفان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "العالم كله يعيش حالة هلع وفزع بسبب كورونا، وأهم شيء سلامة اللاعبين والمدربين".

وتابع مدرب الإسماعيلي: "هناك توقف سيضر اللاعبين وهناك عقود ورعاية وموظفين، ولكن السلامة أهم".

وأكمل: "كنا نرى أن فرصة مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية بدون جماهير ستكون في صالحنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

واختتم: "خرجت شائعات أن محمد صادق ومحمد مجدي مصابان بكورونا، وهذا غير صحيح، وأقول لمروجي الشائعات افعلوا شيء إيجابي لبلدكم واستخدموا السوشيال ميديا للخير وليس للشر".