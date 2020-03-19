من بينهم فافيلافير.. كل ما تريد معرفته عن الأدوية الفعالة في علاج "كورونا"

فافيلافير.. أظهرت مجموعة من العقاقير الطبية نتائج جيدة وفعالة في مواجهة كورونا، برغم عدم توفر لقاح فعلي ومباشر للقضاء على المرض حتى الآن، في ظل مساعي كبيرة من الدول، في تسارع مع الزمن لإنتاج لقاح يخلص البشرية من هذا الشبح.





عقار فافيلافير





انتشر فيروس كورونا بسرعة البرق، في كل دول العالم تقريبا، وتمكن من كافة أرجاء البلاد، ولا يخلو بد من الإصابات، وبرغم عدد الوفيات القليل مقارنة بالإصابات إلا أنه يشكل خطرا كبيرا مهددا لجنس البشر، ليجد الأطباء مجموعة فعالة من الأدوية القديمة وعلى رأسها فافيلافير برغم عدم التأكد من صحة هذا الكلام علميا.





فافيلافير والعقاقير الفعلة





وحرص من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام، نقدم لكم قائمة بأكثر العقاقير الطبية المستخدمة تجاه كروونا وعلى رأسها عقار فافيلافير حسبما كشف موقع "clinicaltrialsarena" ، نستعرضه في السطور التالية:





"جلميد ريميسيفير"





علاج وريدي، استخدم بالفعل لعلاج مريض مصاب في الولايات المتحدة، وكان من الأهداف الأساسية لتناول هذا الدواء هي الحد من الحمى.





فافيلافير





يساهم فافيلافير ، فى علاج فيروس كورونا المستجد، وبحسب ما ورد أظهر الدواء فعالية في علاج فيروس كورونا، حيث أنه دواء مضاد للفيروسات.





فافيلافير ومواجهة كورونا





ونفذت مجموعة من الدول بعض الإجراءات والتجارب، التي من شأنها أن تحارب فيروس "كورونا"، الذي جاء إلى العالم عن طريق "ووهان" الصينية مع أواخر العام الماضي، كإجراء تركيبة جرعة ثابتة من " ريتونافير والأوسيلتاميفير ، وريتونافير، ولوبينافير"، وهى مجموعة من الأدوية التى يمكن أن يستخدمها الأطباء لمواجهة الفيروس، وذلك حتى وجود الدواء الفعال.





فافيلافير والأدوية المضادة





وتتنافس مجموعة من الدول في إيجاد لقاح لفيروس كورونا، بعدما أعلن العملاق الألماني عن بدء تنفيذ التجارب السريرية على أول علاج للمرض في تجاربه الأولية، ولحقته فرنسا وأمريكا، يتسارعون جميعهم لإيجاد "مخلص".



