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"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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أطلق أحد أبناء مدينة الغردقة مبادرة تحت عنوان "ابدأ بنفسك"، بمنطقة الكوثر في مدينة الغردقة مبادرة لتعقيم نفسك ومن حولك وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في البداية قال سامح عبدالعزيز منسق المبادرة، إنها تهدف لتحسين البيئة المحيطة ودعم روح العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، موضحًا: أن المبادرة تقوم على الجهود الذاتية وتوجيه سكان بالعقار على الاهتمام بالنظافة العامة وتطهير وتعقيم نفسك بنفسك.

وأشار عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"لفجر"، أن تنفيذ المبادرة بدأ بشكل شخصي داخل العقاري الذى بقطنة، لافتًا إلى أن المبادرة لا تتجاوز الـ50 جنيها، قائلًا: "عبارة عن بكت من المناديل الورقية وخليط من الليمون ونسبة من الكحول والمطهرات داخل بخاخة، ومجموعة من خلة الأسنان، ووضعهم داخل المصعد، ومدخل العقار ليقوم السكان باستخدامها أثناء التعامل مع المصعد وقبل دخول السكن".

وأوضح: أن المبادرة غير مكلفة وهدفها حس المواطنين الاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير وتعقيم نفسك بنفسك لمواجهة الفيروس اللعين كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب على كل سكان عقار التكاتف والتعاون مع بعضهم البعض لمواجهة هذا الفيروس، وأيضا يجب على موظفي المصالح الحكومية بتطبيق هذه المبادرة داخل المصالح لأنها غير مكلفة.

وتابع: المبادرة لاقت استحسان الجميع من سكان العقار، مؤكدين على أنهم سيطبقون المبادرة واستمرارها بصفة مستمرة داخل العقار، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا تطبيق المبادرة داخل عمله أملا أن المبادرة يتم تعميمها على جميع الأماكن وفي الشوارع أيضا والأماكن التي تشهد تجمعات، وذلك لمواجهة هذا الفيروس اللعين كورونا وعدم انتشارة ومساعدة الدولة في مواجهة الفيروس.

وناشد سامح عبد العزيز منسق المبادرة جميع الأهالي بالبحر الأحمر، بتطبيق هذه المبادرة في أماكنهم، وفي العقارات وفي أماكن عملهم، لمواجهة تحديات الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا التى أصاب العالم بحالة من الهلع.

وأكد أن معظم العلماء ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارة هو النظافة العامة واستمرار غسيل الأيد بصفة مستمرة.

ونفذت مجموعة من الدول بعض الإجراءات والتجارب، التي من شأنها أن تحارب فيروس "كورونا"، الذي جاء إلى العالم عن طريق "ووهان" الصينية مع أواخر العام الماضي، كإجراء تركيبة جرعة ثابتة من " ريتونافير والأوسيلتاميفير ، وريتونافير، ولوبينافير"، وهى مجموعة من الأدوية التى يمكن أن يستخدمها الأطباء لمواجهة الفيروس، وذلك حتى وجود الدواء الفعال.
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
"ابدأ بنفسك".. مبادرة لحس المواطنين على الإهتمام بالنظافة في الغردقة
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الكلمات المفتاحية

مطهرات صحة عالمية تطهير وتعقيم المصالح الحكوميه الكحول والمطهرات

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