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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-3-2020

الخميس 19/مارس/2020 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 19-3-2020 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم 

 سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.





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