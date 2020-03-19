كل ساعة.. 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في إيران

أعلنت مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وكتب كيانوش جهانبور، تغريدة قال فيها: "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل".

وطالب المتحث باسم وزارة الصحة الإيرانية، باتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 بعد رصد 147 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.