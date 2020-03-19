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حظر التجول.. فتاة ترقص "لايف" لتشجيع التونسيين على الجلوس في المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 09:00 ص
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حظر التجول
حظر التجول
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أعلنت تونس في وقت سابق حظر التجول والذي يستمر من السادسة مساءً وحتى الـ12 من منتصف الليل، خوفًا من تفشي فيروس "كورونا".

حظر التجول في تونس

وقال راقصة تونسية، إنها سترقص "لايف" للمواطنين التونسينن، لتشجيعهم على الجلوس في المنزل في حال فرضت الجهات المعنية بتونس حظر التجول.

تونسية ترقص بعد حظر التجول

وفور إعلان حظر التجول في تونس خرت الفتاة التونسية، بفيديو "لايف" قدمت خلاله رقص شعبي بزي مثير، حيث أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التشجيع على الامتثال لقرار الحظر، للحد من انتشار "كورونا".

راقصة حظر التجول في تونس

وكشفت الفتاة التونسية عن هويتها قائلةً، إن اسمها نرمين صفر وإنها أقدمت على هذا الفعل، لتوفي بوعدها المتمثل في الرقص للتونسيين لايف إذا أقدمت تونس على فرض حظر التجول وهو ما حدث بالفعل.

تشجيع التونسيين على تنفيذ حظر التجول

وترى الفتاة أنها تقدم خدمة لتونس ومواطنيها، لأنها ترى أن الرقص لايف سيجعل الكثيرين الاهتمام بتنفيذ حظر التجول ومشاهدة وصلات الرقص التي تقدمها، ما يسهم في الحد من فيروس كورونا.

حظر التجول ووصلة رقص

وبثت الراقصة التونسية فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلالا حساباتها الرسمية، معلقةً: "شدوا دياركم تو كل ليلة نشطحلكم (نرقصلكم)" قبل أن تقوم بوصلة الرقص فى الفيديو، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.

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الكلمات المفتاحية

كورونا حظر التجول في تونس حظر التجول الراقصة نرمين صفر

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