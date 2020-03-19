برشلونة يضحي بنجمه من أجل ضم نيمار ومارتينيز

ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني تفضل رحيل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة موندوديبورتيفو الاسبانية:"يواجه نادي برشلونة أزمة محتملة بسبب رغبته في ضم الثنائي نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز، لاعبا باريس سان جيرمان وإنتر ميلان حيث أن اللاعبان ليس لديهم جواز سفر أوروبي وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أحقية كل نادي في قيد 3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:"يمتلك برشلونة حاليا آرثر ميلو وأرتورو فيدال، من خارج القارة العجوز، وبالتالي سيكون عليه التخلي عن أحدهما، إذا أراد ضم نيمار ولاوتارو لكن جميع الأخبار تشير إلي أن فيدال هو الأقرب للرحيل، في ظل اهتمام إنتر ميلان بالحصول على خدماته، وبالتالي إذا اقتصرت الأمور على نيمار ولاوتارو، فلا توجد مشكلة في ذالك".

وكانت العديد من التقارير الأوربية ذكرت رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في ضم لاعب نادي برشلونة الاسباني ارتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل.