السبت المقبل.. سميرة عبد العزيز ضيفة برنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة سميرة عبد العزيز في برنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "النهار"، وتعرض هذه الحلقة يوم السبت ٢١ مارس الساعة ٩.٣٠، وذلك بمناسبة عيد الأم، يتحدثون فيها عن ذكريات الطفولة،وتشجيع الرئيس جمال عبدالناصر لها للاستمرار في التمثيل، وعن أهم المحطات الفنية في حياتها وخاصة أدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية وحصلت من خلالها على لقب أم العظماء، كما تتحدث عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة للعمل في المسرح مرة أخرى .



كما تحكي سميرة عبدالعزيز عن ذكرياتها مع زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن،وتتحدث أيضًا عن أهم محطاتها الإنسانية والفنية.





وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة حنان مطاوع، محمد رياض،محمود عبد المغني، ياسمين علي، عبد الخالق أحمد،عمرو عبد الجليل، منة فضالي،محمد عبد الحافظ،بهاء ثروت، حمدي عباس.