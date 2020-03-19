Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبت المقبل.. سميرة عبد العزيز ضيفة برنامج "واحد من الناس"

الخميس 19/مارس/2020 - 09:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة سميرة عبد العزيز في برنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "النهار"، وتعرض هذه الحلقة يوم السبت ٢١ مارس الساعة ٩.٣٠، وذلك بمناسبة عيد الأم، يتحدثون فيها عن ذكريات الطفولة،وتشجيع الرئيس جمال عبدالناصر لها للاستمرار في التمثيل، وعن أهم المحطات الفنية في حياتها وخاصة أدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية وحصلت من خلالها على لقب أم العظماء، كما تتحدث عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة للعمل في المسرح مرة أخرى .

كما تحكي سميرة عبدالعزيز عن ذكرياتها مع زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن،وتتحدث أيضًا عن أهم محطاتها الإنسانية والفنية.


وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة حنان مطاوع، محمد رياض،محمود عبد المغني، ياسمين علي، عبد الخالق أحمد،عمرو عبد الجليل، منة فضالي،محمد عبد الحافظ،بهاء ثروت، حمدي عباس.
Advertisements

أخبار تهمك

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر : مجلس أبوريدة فاشل و خالد عبدالعزيز الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

منذ أقل من ساعتين

نتائج صادمة لعلاج واعد لفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 17 ساعة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

يذيب الجلد.. رئيس "القومي للبحوث" السابق يحذر من الكحول

منذ ساعة و 22 دقيقة

مُصَّنع والصانع أقوى.. تصريح قوي لوسيم السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

وزير الرياضة يعتذر عن تصريحاته بشأن تبرع صلاح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ نصف ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

09:23 ص

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

08:04 ص

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

08:28 ص

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status