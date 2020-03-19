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البرازيل تعلن إصابة رئيس مجلس الشيوخ بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:16 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، إصابة رئيس مجلس الشيوخ، دافي الكولومبري، بفيروس كورونا.

 

وأصدر مكتب الكولومبري، بيانًا أكد فيه أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة، لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله، مضيفًا أن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

 

وقال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الأربعاء، إن الفحص الجديد الذي خضع له أثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

 

وأضاف بولسونارو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "الفحص الجديد الذي خضعت له أثبت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".

 

وكان بولسونارو، قد خضع للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية داخل البلاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة أنه لم يسجل سوى 34 حالة قادمة من الخارج.

 

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