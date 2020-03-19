كيكي سيتين يتمسك بعودة كوتينيو

تمسك كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بعودة فيليب كوتينيو من بايرن ميونيخ الألماني بعد انتهاء فترة الإعارة.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن كيكي سيتين قرر تغيير خططه في برشلونة ويرى أن كوتينيو سيفيد فلسفة الاستحواذ التي يتبعها المدرب.

في الوقت نفسه فإن إدارة النادي تبحث عن مخرج لبيع كوتينيو وإدخاله ضمن إحدى الصفقات المنتظرة مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.