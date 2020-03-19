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نقابة منتجو السينما بالهند تجمع تبرعات للمتضررين من كورونا
الخميس 19/مارس/2020 - 08:50 ص
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أحمد جمال أحمد
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عبر منشور رسمي لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أعلنت نقابة المنتجين السينمائيين بالهند تدشينها لحملة تبرعات للمتضررين من فيروس كورونا.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن هذه الحملة، تستهدف العاملين الصغار بمجال صناعة السينما، الذي تضرروا من وقف الصناعة حاليا.
ويتم توزيع التبرعات بشكل خاص على الذين كان عملهم بمجال السينما بشكل يومي، والذين كانوا يتلقون راتبهم بالطريقة نفسها.
وشهدت صناعة السينما بهوليوود حالة شلل تام بسبب تفشي كورونا، من وقف طرح افلام وغلق صالات عرض وتأجيل تصوير أفلام ومسلسلات.
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