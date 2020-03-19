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كاران جوهار يحتفل بمرور 4 سنوات على طرح فيلم Kapoor And Sons

الخميس 19/مارس/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بمرور 4 سنوات على طرح فيلمه الناجح Kapoor And Sons بصالات العرض السينمائية للمرة الأولى.

ونقل موقع "إنديا توداي"، منشور لكاران قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عبر به عن امتنانه للمشاركة في صناعة هذا الفيلم المميز.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم ونجمات بوليوود الشباب أبرزهم عاليا بهات وسيدهارش مالهوترا، وفواد خان في الأدوار الرئيسية.

جدير بالذكر أن المنتج كاران جوهار سبق وأعلن عن وقف جميع الاعمال السينمائية التي كان يتم انتاجها عبر شركته الخاصة للإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا.
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