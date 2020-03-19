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تأجيل طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم فارون دهوان بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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قررت الشركة المنتجة لفيلم النجم الهندي فارون دهوان الجديد تأجيل طرح إعلانه الترويجي في ظل ما تعيشه الهند ومعها العالم من هلع بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستعد النجم الهندي الشاب فارون دهوان، بقوة لفيلمه الجديد Coolie.No.1، وهو ما كشفت عنه صورة سبق أن نشرها مؤخرا على حسابه الخاص على موقع انستجرام، حيث كان يقوم تدريبات على رقصات الفيلم.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرها فارون وظهر بها برفقة نجمة الفيلم الشابة، سارة علي خان، ومصمم الرقصات الهندي Ganesh Acharya.

وكان قد أعلن المخرج الهندي الكبير ديفيد دهوان عن نيته لطرح نسخة جديدة من فيلمه الناجح Coolie.No.1 الذي طرح في عام 1995 ويعتبر من علامات بوليوود الخالدة.

ووقع اختيار المخرج الكبير ديفيد دهوان، على النجم الشاب فارون دهوان ليجسد دور الشخصية الرئيسية بالفيلم، التي جسدها النجم القدير جوفندا في النسخة الأصلية من الفيلم.

وسبق أن قدم فارون دهوان وعد للجمهور، بأنه ونجمة الفيلم سارة علي خان سيقدمان مفاجأة سارة لعشاق كلاسيكيات بوليوود، بإعادتهم لتجسيد أشهر اغاني الفيلم وهي أغنية Main Toh Raste Se Ja Raha Tha، مع التطوير في الرقصات والموسيقى.
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